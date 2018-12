Mailis Reps: see oli ainuõige samm

Mailis Reps rääkis uudistesaatele « Aktuaalne kaamera ,» et Tea Varrak oli olukorras, kus ta oli suure ja tugeva surve all avalikus ruumis. «Kõik inimesed ei tea teda, et ta võtab asju südamesse ja teeb asju südamega,» kirjeldas Mailis Reps Tea Varrakut.

Repsi sõnul on viimastel päevadel öeldud ministeeriumis, et neile väga meeldivad muudatused, mida on tehtud. «Eks ole neid inimesi, kes Tea Varrakut on kritiseerinud aga on ka neid, kes teda südames väga toetavad.»