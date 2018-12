Raudsaar: riigikokku kandideeriv peatoimetaja oleks pidanud juba ametist lahkuma

Eelmisel nädalavahetusel avalikustas erakond Isamaa oma valimisnimekirjad tuleva aasta märtsis toimuvateks parlamendivalimisteks. Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonnas leiab erakonna kandidaatide rea kolmandalt kohalt Jõgevamaal ilmuva ajalehe Vooremaa peatoimetaja Tiit Lääne.

Eesti ajakirjanduses kehtib kirjutamata reegel, mille kohaselt samal ajal kahes kohati vastandlikus valdkonnas ei tegutseta – eeskätt selleks, et tagada väljaannete sisuline ja vormiline erapooletus.

Lääne aga kavatseb ajalehe peatoimetajana jätkata.

Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Mart Raudsaare hinnangul oleks Lääne pidanud ametist lahkuma kohe, kui teatas riigikokku kandideerimisest. «Minu seisukoht on see, et ajakirjanik, kes kandideerib riigikokku, peaks kampaania ajaks peatama ajakirjandusliku tegevuse,» ütles Raudsaar.

Raudsaare hinnangul on normaalse poliitilise kultuuri osa, et inimene ei kasuta ära ajakirjanikuametist tulenevaid eeliseid. «Lääne peaks oma rolli üle andma kellelegi teisele, sest kui me näeme, et see isik kandideerib, siis saame rääkida juba alanud valimiskampaaniast» ütles ta.

Lääne ise ei näe oma poliitilise aktiivsuse ja Vooremaa toimetuse juhtimise vahel konflikti, sest püüab oma sõnul ajalehes alati objektiivsust hoida.

Ühtlasi lubas ta 23. jaanuarist, mil hakkab kehtima kandidaatide välireklaami keeld, määrata endale kohusetäitja ning ise valimisteni peatoimetaja ametikohalt kõrvale astuda.

Raudsaare hinnangul on Lääne seatud kuupäev liiga kaugel. «Kui me vaatame valimiskampaaniaid, siis need ei hakka kuu enne valimisi. Need lähevad üha varasemaks ja mõistlik oleks mitte siduda tema lahkumise kuupäeva välireklaami kuupäevaga. Minu meelest oleks loogiline tal ametist lahkuda siis, kui valimisnimekiri on avalik,» ütles Raudsaar.