Trumpi otsus väed Süüriast välja tuua pälvib üleilmset kriitikat

Mitmete USA poliitikute sõnul võib see anda Türgile julgust rünnata Ühendriikide liitlastest kurdi võitlejaid. Vabariiklasest senaator Lindsey Graham ütles, et presidendi otsus on rumal ja ohustab kurde.

Graham kirjeldas otsust kui (endise presidendi Barack) Obama-laadset tohutut viga ja lisas: «Kardan, et sellel otsusel on hävitavad tagajärjed meie rahvale, regioonile ja kogu maailmale.»

Demokraatide senaator Jack Reed nimetas seda kurdide reetmiseks ja tõestuseks, et Trump ei tule riigi juhtimisega toime.

USA president Donald Trump. FOTO: JIM YOUNG / REUTERS

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders märkis, et isegi USA vägede lahkudes jätkab USA juhitud rahvusvaheline koalitsioon Süürias äärmuslastega võitlemist. «Need võidud ISISe üle Süürias ei tähista lõppu rahvusvahelisele koalitsioonile ega selle kampaaniale,» ütles Sanders.

Ametiisikute sõnul viiakse välja kõiki väed.

«Täielik väljaviimine, kõik tähendab kõike,» ütles ametnik vastusena AFP küsimusele, kas välja viiakse kõik Süürias paiknevad umbes 2000 sõjaväelast.

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et vägede Ühendriikidesse tagasitoomise protsessi on alustatud. Täpset ajakava selleks ei avaldatud, kuid ühe ametniku sõnul tuuakse väed välja nii pea kui võimalik.

«Praegu jääme loomulikult Süüriasse,» ütles trumpi teadaande valguses Prantsusmaa Euroopa asjade minister Nathalie Loiseau uudistekanalile CNews, lisades, et võitlus terrorismi vastu pole läbi.

«On tõsi, et koalitsioon on Süürias teinud olulisi edusamme, kuid see võitlus on kestev ja me jätkame sellega,» lisas ta.

Koju naasvad Süüria põgenikud. FOTO: Xinhua / ZUMAPRESS.com

Prantsusmaa kuulub USA juhitud koalitsiooni ning on osana ISISe vastasest võitlusest paigutanud Jordaaniasse hävituslennukeid ja Iraaki Süüria piiri lähistele suurtükke. Samuti on Prantsusmaal Süürias teadmata hulk eriväelasi.

Prantsuse kaitseminister Florence Parly ütles Twitteris, et ISIS ja selle põhjused ei ole kaardilt kadunud. «Kindlasti peame hävitama selle terroriorganisatsiooni viimased ilmingud,» lisas ta.

«ISIS on surutud tagasi, kuid oht pole möödas. On oht, et (Donald Trumpi) otsuse tagajärjed võivad kahjustada võitlust ISISe vastu ning seada juba saavutatu ohtu,» sõnas Saksa välisminister Heiko Maas. «Lahing islamiäärmuslaste vastu otsustatakse pikas plaanis sõja- ja tsiviilmeetmetega.»

Süürias on kestliku stabiilsuse tagamiseks vaja poliitilist protsessi ÜRO egiidi all, rõhutas Maas.

Kurdid on mures

Kurdide sõjaline koalitsioon Süüria Demokraatlikud Väed (SDF) teatas täna, et Trumpi otsus annab ISISele võimaluse end koguda. «Sel saab olema negatiivne mõju terroritõrjekampaaniale,» teatas USA peamine liitlane SDF.

SDF lükkas kategooriliselt tagasi USA presidendi väite, et ISIS on purustatud, ja hoiatas Ameerika vägede väljaviimise ohtlike tagajärgede eest. «Terrorismivastane sõda ei ole lõppenud ja ISIS ei ole alistatud,» öeldi SDF-i avalduses.

Ühendus lisas, et võitlus ISISega on otsustavas järgus, mis nõuab hoopis senisest suuremat toetust USA juhitavalt koalitsioonilt.

«Otsus praeguses olukorras väed välja viia toob kaasa ebastabiilsuse, tekitab piirkonnas poliitilise ja sõjalise tühiku ning jätab inimesed vaenlase vägede küüsi,» ütles SDF avalduses.

Samas teatas SDF täna, et kui Türgi neid ei ründa, siis jätkatakse võitlust ISISe vastu.

Kurdi ajakirjanik Arin Sheikhmos ütles: «Meil on põhjust karta. Kui ameeriklased lahkuvad ja jätavad meid türklaste või (Süüria) režiimi meelevalda, ootab meid samasugune saatus nagu Iraagi Kurdistani kurdidel 1991. aastal - miljonid põgenikud ja veresaunad. Ei režiim, Iraan ega Türgi aktsepteeri meie kohalolekut siin.»

USA teade tuli Põhja-Süüria jaoks pineval ajal. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on korduvalt ähvardanud alustada kurdidele uut pealetungi, kuid viimastel päevadel on ta hoiatanud, et see võib tulla iga hetk.