Saaremaa pussitamiste tõttu jääb vahi alla vaid üks kahtlustatav

«Politsei ja eksperdid on teinud intensiivset tööd ning tänaseks on ära langenud kahtlus, et noaga lööjaid oli kaks. Vahi alla jääb 33-aastane mees, keda kahtlustame mõlemas tol ööl toime pandud raskes kuritöös,» ütles prokurör Rainer Amur ajalehele Saarte Hääl.