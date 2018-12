Kahe kaevuri surmaga lõppenud õnnetusjuhtumis ei jäänud keegi süüdi

Lisaks ettevõttele Enefit Kaevandused ASile said süüdistuse töökeskkonna spetsialist Vladimir Šalašinski ja endine peainsener Igor Agutin.

Süüdistuse järgi pidid Šalašinski ja Agutin lähtuma oma tegevuses erinevatest töötervishoiu nõuetest ja tööohutust reguleerivatest õigusaktidest ettevõtte sisedokumentidest, ent ei taganud täitmiste regulaarset kontrolli.

Prokurör taotles maakohtus Enefit Kaevandused ASile rahalist karistust summas 8 000 002 eurot ning tema kahele vastutavale töötajale vangistust kaks aastat tingimisi kolme aastase katseajaga.

Enefit Kaevandused ASi kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilve sõnul oli kannatanute surma põhjusena tuvastatud äkki tekkinud tundmatu tugeva mürgise gaasi või auru olemasolu šurfis, mida polnud seal eelmise töövahetuse lõppedes ja mida polnud võimalik tuvastada ei õnnetusjuhtumi tuvastamise käigus ega ka selle järgselt korduvalt tehtud erinevate katsete ja uuringute tulemusena.

«Õnnetuse tekkemehhanism ei ole üksnes aeg ja koht, vaid ka tekkimise viis ja asjaolud. Advokaat viitas ringkonnakohtu põhjendatud seisukohale, et riikliku süüdistaja poolt välja pakutud erinevad oletuslikud versioonid ei saa olla süüdismõistva kohtuotsuse aluseks,» teatas süüdistatavate kaitsja.

«Kui ei ole tuvastatud kindlat põhjust, siis ei saa ka asuda seisukohale, et kellegi tegevusetus tõi kaasa käesolevas asjas olevad rasked tagajärjed – see on kannatanute surma,» jätkas Pilv.

Kohus nõustus süüdistatavate kaitsjatega ka selles, et gaaside likvideerimiseks on kaevanduses välja töötanud ventilatsioonisüsteem ja nende mõõtmiseks paigaldatud andurid, mis töötasid korrapäraselt. Samuti oli kannatanutele tagatud võimalus isikukaitsevahendite kasutamiseks.

Ringkonnakohus leidis õigeksmõistvas otsuses erinevalt prokurörist, et maakohus ei ole tõendeid hinnanud valikuliselt, vaid on andnud tõenditele omapoolse põhjaliku, piisava ning mõistetava hinnangu asjaolu, et prokuratuur kohtuotsuse põhistustega ei nõustu, ei tähenda otsuses põhjenduste puudumist või maakohtu poolt süüdistuse aluseks olevate tõenditega arvestamata jätmist.

Kohus rõhutas analoogselt maakohtuga, et süü hindamisel on oluline välja selgitada õnnetuse tekkemehhanism. Kohus nõustus kaitsjate seisukohtadega, et süüdistuse tõendamiseks on oletuslikult välja pakutud variante, mis oleksid võinud kaasa tuua isiku surma, kuid süüdimõistvat kohtuotsust ei saa rajada oletustele. Töötajate surma põhjustas äge mürgitus, mille põhjuseid ja tekkemehhanismi ei ole õnnestunud tuvastada.