Videod. Rohkem aega pisirikkujate kimbutamiseks? Politsei uue süsteemiga saab ka kiiruseületaja trahvi kätte viie minutiga

Kas tavakodaniku jaoks tähendab see, et on suurem tõenäosus ka pisemate rikkumiste eest trahvitud saada?

«Täna on karistusregistris kanne umbes 20 protsendil Eesti inimestest ja seda on ilmselgelt liiga palju. On ebamõistlik, et karistusregistrisse jääb jälg ka väikestest rikkumistest nagu bussis piletita sõit või katkine numbrituli. Tagajärg peab olema teoga proportsionaalne,» sõnas siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar.