Vene eriolukordade ministeerium kinnitas, et 31. detsembri hommikul Tšeljabinski oblastis Kasahstani piiri lähedal asuvas kaevandus- ja tööstuslinnas aset leidnud gaasiplahvatuse tagajärjel on eilsetel andmetel hukkunud 24 inimest, teiste seas kaks last. Teadmata kadunud oli eile 17 inimest.