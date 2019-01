Briti armee kutsub värbamiskampaaniaga oma ridadesse «lumehelbekesi»

Kampaaniaplakatid kiidavad mängusõltlasi nende tahtejõu eest, nn telefonizombisid keskendumisvõime pärast, vaid enesele mõtlevaid milleniumilapsi eneseusu tõttu ning nn lumehelbekesi nende kaastundlikkuse eest.

Briti armee uus värbamiskampaania on suunatud 16-25-aastastele noortele. FOTO: Army Jobs

Plakatitel kuulutatakse kunagiste Esimese maailmasõja aegsete värbamiskuulutuste vaimus, et «Sinu armee vajab sind». Toona kasutatud plakatitel näitas sel ajal sõjaministri ametis olnud lord Herbert Kitchener sõrmega möödakäijate suunas, teatades nõudlikult: «Sinu riik vajab sind.»

Esimese maailmasõja aegne värbamisplakat. FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library

Briti armee uus värbamiskampaania püüab meelitada oma ridadesse nn lumehelbekesi. FOTO: Army Jobs

Nüüdses Briti armee värbamiskampaanias on lisaks plakatitele valmistatud ka teleklipid.

Ühes neist on näha videomängu mängivat teismelist, kelle isa kurdab, et poiss on lausa ekraani külge liimitud. Selle vahele näidatakse kaadreid elevandist mööda sõitvatest sõduritest, kes on salaküttimise vastasel missioonil, ning sõdureid aitamas katastroofipiirkonnas inimesi rusudest välja.

Mundrimehed kuulutavad, et just pühendunud mänguritele omased vastupidavus ja pühendumus on need, mida armee vajab.

Teises teleklipis on näha, kuidas ülemus sõimab kaubanduskeskuse töötajat aeglaseks millenniumilapseks. Ostukärusid lükkavalt alandatud töötajalt hüppab pilt helikopterile, mis kihutab üle metsas jooksvate ja seejärel objekti ründavate sõdurite peade ning saatetekst kuulutab, et täiuslikkusejanu ja kannatlikus on sõjaväes hinnalised omadused.