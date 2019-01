Urmas Reinsalu: ei saa olla nii, et inimestel on lubatud raketiga midagi põlema panna

«Ei saa olla sellist olukorda, et korraga vana-aastaõhtul, olgu see juua täis või kaine peaga, on lubatud inimesel raketiga lastes midagi põlema panna,» kommenteeris Reinsalu Nurmiko põlengut. Tema hinnangul on kõigi pürotehniliste seadmete kasutamise eelduseks see, et neid kasutav inimene teeb seda nõuete kohaselt. «Esmane eeldus on teiste inimeste vara ohutus,» lisas ta.