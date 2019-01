Vabaerakonna esinumbriks Harju- ja Raplamaal võib saada Juku-Kalle Raid

Harju- ja Raplamaal on konkurents valimistel tihe, kuna seal on mandaate kõige enam, kokku 15. Ringkonnas on esinumbriteks erakondade tipp-poliitikud - näiteks Keskerakonnal peaminister Jüri Ratas, Reformierakonnal erakonna esimees Kaja Kallas, Isamaal kaitseminister Jüri Luik, Konservatiivsel Rahvaerakonnal riigikogu liige Henn Põlluaas, sotsiaaldemokraatidel endine välisminister Marina Kaljurand, Elurikkuse erakonnal üks asutajatest Artur Talvik, erakond Eesti 200 esinumbriks saab samuti ilmselt nende esimees Kristina Kallas.