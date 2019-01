Trumpi kampaaniajuht jagas salapärase venelasega valimisandmeid

Manafort jagas küsitlusuuringute andmeid Konstantin Kilimnikiga, kellel on sidemeid Vene luureagentuuridega. Lisaks süüdistatakse Manaforti venelasega kohtumiste varjamises.

Kilimnik on Manaforti pikaaegne äripartner, kes tegi temaga muu hulgas koostööd venemeelsete poliitikute valimiskampaaniate korraldamises mitmel pool Ida-Euroopas.

Eriuurija Robert Muelleri meeskond, mis tegeleb Trumpi kampaaniameeskonna võimalike Vene sidemete ja valimistesse sekkumise uurimisega, teatas eelmisel aastal kohtudokumendis, et Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) hinnangul on Kilimnikil sidemeid Vene luurega ja need sidemed olid paigas juba 2016. aastal.