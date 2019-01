Lõuna-Korea kohus saatis vangi piilukaamerapornot levitanud naise

Viimastel kuudel on Lõuna-Koreas avaldanud tuhanded naised meelt riigis lokkava piilukaameraporno vastu, mille raames filmivad mehed naisi salaja koolis, kontoris, tualettruumis või garderoobis.

Teiste täiskasvanutele mõeldud videoklippide kõrval avaldas piilukaamerapornot veebisait Soranet. Lehel oli sulgemise hetkel üle miljoni kasutaja, kuigi pornograafilise materjali tootmine ja levitamine on Lõuna-Koreas keelatud.

Niinimetatud piilukaameraporno juhtumite arv on Lõuna-Koreas hüppeliselt kasvanud. Kui 2010. aastal anti politseile teada 1100 juhtumist, siis 2017. aastal sai politsei juba 6500 avaldust.

Ametliku statistika kohaselt on 98 protsenti piilukaameraporno filmijatest mehed, kelle hulgas on nii õpetajaid kui ülikoolide töötajaid, kirikuõpetajaid ja politseinikke. Ohvritest 80 protsenti on naised. Videoklipid müüakse sageli maha ja neid vaadatakse mitte ainult Lõuna-Koreas, vaid mujal maailmas.