Politseinikku gaasirelvaga ähvardanud mees sai karistuseks tingimisi vangistuse

9. jaanuaril kella 9.45 ajal sai politsei teate peretülist Erika tänava korteris. Korteris oli alkoholijoobes Dmitri, kes haaras politseinike seal viibimise ajal relvataolise eseme ning sihtis sellega politseiametnikku näkku. Politseinikel õnnestus relv mehel käest võtta ning ta kinni pidada. Pärast kinnipidamist selgus, et tegemist oli gaasirelvaga.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Hisko Varese sõnul oli tegemist väga ohtliku juhtumiga. «Politseiniku relvaga ähvardamise korral on politseinikul õigus kasutada rünnaku tõrjumisel tulirelva ning need tagajärjed võivad olla ründajale traagilised. Selle juhtumi puhul ei olnud mehel enda sõnul reaalset kavatsust politseiniku vastu relva kasutada, kuid ka ametniku ähvardamine on tõsine süütegu,» ütles Vares.