Video: serblased avaldasid juba kuuendat nädalavahetust meelt presidendi vastu

«See on meie riik ja mitte varaste riik,» kuulutas ka üks meeleavalduste eestvedaja, näitleja ja produtsent Branislav Trifunovic.

Ühtlasi kutsus ta inimesi uuesti tänavatele eelolevaks kolmapäevaks, et mälestada president Vučići teravat kriitikut, Kosovo serblaste liidrit Oliver Ivanović, kes mõrvati mullu 16. jaanuaril.

Rohkem kui kümnekonnal inimesel olid käes plakatid kirjaga: «Peatage verised särgid.» Sellega viidati mullu novembris läbi pekstud opositsioonipoliitiku Borko Stefanovići verest läbi imbunud särgile. Just see juhtum vallandas Serbias protestilaine.

Võimud on eitanud seotust Stefanovići ründamisega, kui opositsioonierakondade katusühendus Serbia Allianss süüdistab peksmises Vučići erakonda Progressiivset Parteid.

Varasem marurahvuslane, kuid nüüd riigi Euroopa Liiduga ühinemist toetav president Vučić on tõrjunud süüdistusi autokraatiasse kaldumises.

Hoolimata meeleavaldustest on tema Progressiivne Partei Serbias ülekaalukalt populaarseim. Riigi opositsioon on lõhenenud ning neil on vähe ühiseid huvisid peale nende vastumeelsuse Vučići suhtes.