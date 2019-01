President teeb ettepaneku nimetada riigikohtu esimeheks Villu Kõve

«Meie kohtusüsteem on tugev, toimiv, sõltumatu ja Eesti rahvas usaldab seda. Seepärast pean oluliseks, et ka riigikohtu järgmine juht tuleks kohtusüsteemi seest,» ütles riigipea oma otsust allkirjastades. Ta rõhutas, et riigikohtu esimees ei ole üksnes kohtute juht, vaid õigusriigi üks peamisi eestkõnelejaid meie avalikus ruumis.