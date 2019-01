Galerii: Tallinna Lastehaigla sai vastsündinute intensiivravi perepalatid

Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna juhataja Liis Toome selgitas, et emadel on olnud võimalus osakonnas laste juures olla juba tegelikult alates 70-ndate lõpust, mil see oli veel terves maailmas haruldus. Ka perepalatid on haiglas kasutusel olnud juba kümme aastat, aga need olid mõeldud ainult stabiilses seisundis lastele, kes olid juba koju minemas. Intensiivravi perepalatid on haiglas aga täiesti uued.