Hendrik Aguri tõi ministeeriumisse skandaalne Tea Varrak

Minister Mailis Reps tunnistas täna saates «Otse Postimehest», et tema pole Aguriga Tallinna riigigümnaasiumi asjus, milles Aguri ettekujutuse kohaselt peaks õppima asuma kolm tuhat õpilast ning mille loomise tulemusena peaks osa koolide gümnaasiumiosa kaduma, veel üldse suhelda jõudnudki. Agur tuli tööle jaanuari alguses, Reps aga jõudis aga paari päeva eest tagasi nädalaselt lähetuselt Ameerika Ühendriikides. Vaevalt naasnud, pidi ta kommenteerima hakkama Aguri suurejoonelisi plaane, mille too oli sotsiaalmeediasse üles riputanud nädalavahetusel ja millest Reps kuulis alles uudiste vahendusel.

«Keegi ei arvanud, et Agur hakkab kohe oma mõtteid kogu maailmaga jagama,» tunnistas Reps. «Ta ei ole kunagi olnud bürokraat, see on talle uus.» Minister tõdes, et kuigi neil töötab palju säravaid isiksusi, pole selles asutuses ette nähtud raamistikud ja aeganõudvad tööprotsessid kõigile ühtviisi meeltmööda. «Kõikidele isiksustele see lihtsalt ei sobi. Kuidas Hendrik Aguril läheb, vaatame. Ootan huviga,» tähendas ta. Tänaseks on Agur juhtkonna koosolekult läbi käinud ja tunnistanud, et ta peab nüüd õppima haridusministeeriumi reegleid tundma.

Reps märkis, et Aguri näol on tegemist kõrgelennulise isiksusega. «Tegemist on ideede külvajaga, kes tahab ärgitada uusi mõtteid,» iseloomustas ta. «Tema mõte ongi provotseerida, nii ta tegi ka GAGis, ja no läks vahepeal natuke naabritega tülli, vahel ka õpetajatega.» Reps tunnustas Agurit siiski julge mõtlemise eest ja avaldas lootust, et Agur saab oma andeid kasutada riigigümnaasiumite rajamise kogu Eestis, mitte ainult Tallinnas.

Riigigümnaasiumite loomisel tekib alati konflikt, kõneles Reps. Tallinnas pole seda protsessi isegi mitte veel alustatud, aga see protsess on pikk. Küll aga on riik linnaga sõlminud kokkuleppe kolme riigigümnaasiumi rajamiseks ning nende ehitamise tarvis on ka krundid välja valitud: üks, reaalkallakuga gümnaasium tuleb Akadeemia teele teel trollide lõpp-peatusesse KBFI kõrval asuvale haljasalale. Teine, humanitaarse kallakuga koos rajatakse Sõle tänavale politseimaja lähedale. Kolmas riigigümnaasium tuleb Endla tänavale rahvusraamatukogu kõrvale. Reps kinnitas, et selle kava raames pole plaanis mitte ühtegi Tallinna praegu tegutsevat gümnaasiumi kinni panna. «Riik seda Tallinna linnalt ei nõua,» sõnas ta. «Aga linn vaatab nii või teisiti üle piirkondlikud vajadused.» Senimaani gümnaasiumiosa sulgemine toimunud Nõmmel.

Aguri tõi Repsi kinnituse kohaselt ministeeriumisse tööle viimaseid päevi ametis kantsler Tea Varrak, kes teatas oma ametist lahkumisest läinud aasta detsembris. Alluvate kehvas kohtlemises süüdistatud Varrak märkis lahkumise puhul tehtud avalduses, et teda on laimatud ning ütles end olevat otsusekindla inimese, kes suudab langetada ka otsuseid, mis ei meeldi. «Tea Varrak on väga karismaatiline juht,» lausus Reps. «Eks ta noomis küll inimesi, kui nad ei saanud asjadega hakkama.» Minister tunnistas, et pole küll Varraku alluvaid ise nutmas läinud, aga talle on väidetud, et seda tuli ette. Varraku lahkumisele eelnes Repsi erakonnakaaslase, peaminister Jüri Ratase väljaütlemine, et tema meelest ei saa Varraku halba käitumismustrit tolereerida.