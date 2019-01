Riigikantselei: Facebookis libakontode tegemist keelavad platvormi enda reeglid

«Libakontode loomine ja kasutamine avaliku arutelu moonutamiseks on murettekitav trend. Päriselus on meil kõigil üks hääl ja samasugust head tava võiksime me järgida ka veebis,» kommenteeris riigikantselei kommunikatsioonibüroo juhataja Urmas Seaver tänases Postimehes tõstatatud Facebooki libakontode loomise teemat.

Tema sõnul ei otsi kantselei kommunikatsioonibüroo erinevatest veebikeskkondadest süsteemselt libakontosid. Seaver ütles, et ESTONERSi gruppi hallanud libakontode puhul pöördus valitsuse kommunikatsioonibüroo riigikantselei nimel Facebooki poole. «Meil oli alust kahtlustada kontode välismaist päritolu. Selle juhtumi uurimine veel käib.»

Valimiste kaitsmine välise sekkumise eest on see, milles valitsuse kommunikatsioonibüroo on lubanud aidata riigi valimisteenistust, kes valimisteks valmistumise eest vastutab. Riigisisese libakontode teket nad ei uuri.

«Facebook on eraettevõte, kes on kehtestanud oma platvormil reeglid, mida peavad järgima kõik, kes soovivad nende teenust kasutada,» ütles Seaver ja lisas, et nende kodukord ütleb selgesõnaliselt, et ühel inimesel võib olla vaid üks konto. «Inimesed peavad kasutama Facebookis sama nime, mida päriseluski.» Lisaks on Facebookis keelatud teise inimese jäljendamine.

«Kui inimene soovib esindada Facebookis mõnda asutust, ettevõtet, brändi või ideed (sh poliitilist maailmavaadet), peab ta selleks looma Facebooki lehekülje.»

Vaata üle Facebooki kodukorrast.

Facebookis libakontode tegemine, omamine ja haldamine pole lubatud, mida keelavad platvormi enda reeglid. «Seega soovitame kõigil, kes märkavad Facebookis kontosid, mida nad peavad veenvatel alustel libakontodeks, sellest Facebookile teada anda.»