Venemaa sekkus Eestis mittekodanike teemasse

«Seejuures ei võinud Mikser mitte teada, kas või oma ametikoha tõttu, et küsimus ei ole Eesti siseministri isiklikes vaadetes. Massilise kodakondsusetuse häbiväärse olemasolu lõpetamist nõuavad Eestilt juba ammu vastava teemaga tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid ja inimõigusstruktuurid, sealhulgas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) rahvusvähemuste ülemkomissar Lamberto Zannier,» jätkas Vene välisministeerium, lisades, et need ühendused on tõsiselt mures Eesti humanitaarolukorra pärast.