Video: teeolud on ka täna keerulised, Ida-Virumaal on nähtavus vaid paar meetrit

Ida prefektuur teatas sotsiaalmeedias, et patrullpolitseinikud on maanteedel liiklust rahustamas ja teeolud on väga keerulised. «Nagu ka videost näha võite, siin tuisu pärast on nähtavus kehv ja teed võivad kohati ka libedad olla. Politseinikud püüavad olla maanteedel võimalikult nähtavad ja sellega liiklust rahustada. Võimalusel aitavad politseinikud ka teelt välja sõtnud autosid lumest välja sikutada.»