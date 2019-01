Haakristi ärimehed lahkusid marssivaid naisi nähes

Noorte meeste hirm

«Meie vanemad on liiga konservatiivsed ega lubanud siia tulla. Sellepärast on sallid ees. Tegelikult pidime tulema kaheksakesi, kuid neli hüppas alt,» selgitasid neli koolikaaslast, kelle sõnul soovisid nad eelkõige seksuaalvähemuste õiguste eest seista. «Ühiskonnas on küll surve, aga sõbrad – nii palju kui neid on jäänud – suhtuvad meisse hästi,» ütles üks neist.

Eesti esifeministiks nimetatud Nika Kalantar rääkis, et tema teeb häält palgalõhe, naistevastase vägivalla ja igasuguse diskrimineerimise vastu. «Marssimine on suhteline nagu meik. Meik pole soospetsiifiline, ka mees näeb meigiga väga hea välja,» ütles Kalantar vastuseks küsimusele, kas marssimise asemel tantsimine poleks naistele kohasem.

Töötu transsooline

Kolonni tagaotsas oli meeleolu vaoshoitum. Teravakeelseid agiteerijaid oli vähem ja märgata võis ka juhuslikke pensionäre. «Tulin niisama ja jalutamiseks leiab ikka põhjuse,» ütles üks kahest sõbrannast. Nad lisasid, et võrreldes nende noorusajaga pole praegu ühiskonnas tegelikult palju muutunud – naisi on ikka au sees hoitud.

«Что это?» (Mis see on?) küsisid nad. Kuuldes, et tegemist on võrdse ühiskonna eest seisva marsiga, lõid nad käega ja jätkasid pakkimist. «Naiste marss pole meeste vastu. Naiste marss on ühe unistuse poolt,» kostis samal ajal taustal.