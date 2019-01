Kooliõpilased tundide algusaja muutmisest: minge lihtsalt varem magama!

«Ma arvan, et parem oleks ikka varem, sest organism ärkab juba kella seitsme või kuue paiku üles ja hilisemalt lihtsalt ei viitsi juba kooli minna,» kommenteeris 21. Kooli õpilane Marius ministeeriumi plaani alustada koolitunde senise kaheksa asemel kell üheksa hommikul. Mariuse sõnul oleks õigem lihtsalt varem magama minna ja tema oleks valmis vajadusel isegi varem kooli tulema.

«Kindlasti on lahendus see, et minna õhtul varem magama,» nõustus ka õpilane Robin.

Mark-Deimoni arvates meeldiks see alguses kindlasti õpilastele, aga hetkel meeldib talle pigem koolist varem ära saada. «Mida varem koolist ära saab, seda rohkem aega on ülejäänud tegevustele päevas,» kommenteeris Mark-Deimon. «Pigem on just päeva lõpus raske õppida,» lisas noormees.

Loore-Lotte peab aga hilisemat tundide algust heaks ideeks. «Ma arvan, et see on väga hea plaan, sest kindlasti parem uni tagab parema keskendumisvõime ja inimesed kuulavad paremini siis tunnis ja kõik inimesed pole ka hommikuinimesed,» sõnas Loore-Lotte. Tema sõnul ei mõjutaks hilisem tundide algus ka huvitegevust, sest ajaline vahe poleks nii suur.

Seda, et söögivahetund võiks pikem olla, pooldasid aga kõik Postimehega vestelnud õpilased.