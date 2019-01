Riigikogu pensioni saab tänavu 200 inimest

«Toetus on kavandatud maksmiseks kokku 197 pensioniõiguslikule isikule ning toitjakaotuspensionärile,» öeldakse riigieelarve seletuskirjas. Pensionideks eraldatud summa kasvab eelmise aastaga võrreldes 200 000 euro võrra ning kasv on seotud pensionäride arvu suurenemisega, lisatakse samas.

«Parlamendi liikme vanaduspensioni makstakse Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmetele. See, mis vanusest ja millise staažinõudega parlamendiliige vanaduspensionit saama hakkab sõltub, milline oli vanaduspensioniiga ja staažinõue konkreetses koosseisus olemise ajal,» ütles sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Katrin Välling BNSile.

Vällingu sõnul läheb 2019. aastal vanaduspensionile neli uut inimest, kellel on õigus saada parlamendiliikme pensioni.

Vanaduspensioni suurus sõltub koosseisus oldud ajast. Kui pensionisaaja on olnud parlamendis kolm aastat, siis on pensioni suurus 40 protsenti kehtivast riigikogu liikme ametipalgast, kui kuus aastat, siis on 60 protsenti kehtivast riigikogu liikme ametipalgast.