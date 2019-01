Eesti kodakondsuse saab 17 inimest

Valitsus arutab ka ettepanekut anda Eesti kodakondsus kokku 16 inimesele tingimusel, et nad vabastatakse senisest kodakondsusest. Neist kaks on Türgi, kaks Ukraina ja 12 Venemaa kodanikud.

Siseministeerium on teinud valitsusele ka ettepaneku mitte anda Eesti kodakondsust taotlejale, keda on kolmel korral karistatud tahtlikult toimepandud kuritegude eest ning kes aastatel 2008–2017 on toime pannud mitmeid väärtegusid. Taotleja karistatus on praeguseks kustunud.