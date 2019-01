VIDEO: Pisikesed pudrukuulid suusamäel

Pisike ninaots on pakasest punane, kuid nägu laia naeru täis. Meetrist napilt pikem tüüp paistab koosnevast puhtast rahulolust. Vaatab järsu mäemüraka poole, millest hetk tagasi alla tuiskas, ja juba ukerdab taas tõstuki peale. «Suusatamine on äge!» kilkab Õnne.

VAATA VIDEOT, kuidas ülirõõmus saapa-suurune tüüp pargis turbot teeb!

Praegu seda vaprat lõvikutsikat vaadates on raske uskuda, et alles samal hommikul seisis ta tudisevatel makaronidel ja väristas lõuga. Tuli laugest lastenõlvast teo tempos alla ja teatas hädisel häälel: «Eeeee… ma ikka ei taha suusatada, see on liiga jubeeee...»

Ohtlik või ohutu?

Ja olgem ausad, jube võib see tõepoolest olla! «On väga ohtlik, kui laps ilma oskusteta suurele mäele satub, seda ei tohiks vanemad mingil juhul lubada,» ütleb Eesti suusaliidu noortekoondise peatreener Ranno Maasikmets. «Näen kahjuks iga päev, kuidas lapsed sõidavad otse, suuski juhtida ei oska, pidurdatud ei saa. Selline sõitja on ohtlik endale ja teistele veel rohkem, suure hooga tagant sissesõidul võib päris koledaid asju juhtuda. Kus kiirused mängus, tuleb esimese asjana selgeks õppida mängureeglid – tagant tulija vastutab alati ees sõitja ohutuse eest.»

«Trikk on selles, et suusatama õpitakse samm-sammult. Laps tõuseb esmalt püsti, siis hakkab kõndima ja alles siis jooksma, mäel on täpselt samamoodi: ühtegi arenguastest ei saa vahele jätta, siis saab lihtsalt haiget,» selgitab Kiviõli suusakooli instruktor Vidrik-Jaan Korp. «Alguses proovid õppenõlval ja väikese hooga, kuidas suusal püsida, otse sõita, pöörata, pidurdada.»

Instruktoriga õpib laps muide palju kiiremini, sest temaga ei saa ju jonnida, vinguda ega vastu vaielda. Vidrik peab omast kogemusest lapsi suurepärasteks õpilasteks: nad on tähelepanelikud kuulajad ja suurepärased vaatlejad. Lisaks on pisikestel looduslik eelis: nimelt ei lähe kerge kehamassi tõttu hoog liiga suureks ning kukkumised on pehmemad. Võib öelda, et hirmupilved, mis kõvema muretsejageeniga vanemaid ja nende võsukesi mäesuusast eemale hoiavad, on tihti vaid teadmatusest tingitud.

«Mina arvan, et juba see sõna – ekstreemsport – kohutab inimesi,» lisab Maasikmets muiates. «Omast kogemusest tean, et täitsa tavalistel aladel nagu korvpall ja jalgpall on vigastusi rohkem. Kui lähed ise ukerdama, ongi põlved sinised, randmed katki ja saad haiget. Kui mäesuusatamist õppida õiges tempos ja järjekorras, asjatundja käe all, on kõik väga ohutu!» Maasikmets jagab oma mäesporditeadmisi vanemtreenerina Nõmmel Lumeakadeemias.

Lõuna-Eesti suusaguru, Munaka ja Kuutseka suusakooli vaneminstruktor Joel Pärle aga vaid muigab hirmujuttude peale. «Julgus pole mingi kaasasündinud omadus, seda saab treenida nagu kõike muud. Mägi on superhea koht enesekindluse kasvatamiseks. Kui endal tahtmist jätkub, siis koos asjaliku juhendajaga saavad kõik oma hirmudest üle.»

Mis lapsed mäele toob?