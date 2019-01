Video: Budapesti kohvikus teenindavad ja lõbustavad külastajaid robotid

Osa robotite ülesandeks on lahutada klientide meelt. Üks neist on Pepper, kes suudab vestelda ja tantsu lüüa.

Enjoy Budapest Cafe omaniku Csizmadia sõnul tõestab robotikohvik ka seda, et hirm selle pärast, et töökohtade automatiseerimine jätab inimesed tegevuseta, on alusetu – nende töötajaskond on hoopis kahekordistunud, sest robotite töövormis hoidmiseks on tulnud palgata IT-spetsialiste.