Saaremaa teehooldajad kaalusid erakorralise seisukorra kehtestamist

Teadmine, et selline ilm on tulemas, olukorda kergemaks ei teinud. «Olukord oli meil kriitiline,» kinnitas teemeister. Ta rääkis, et pidevalt suheldi maanteeametiga ning kaaluti ka erakorralise olukorra kehtestamist. «Ent saime ikkagi ilma hakkama,» nentis Lember, lisades, et peamised teed suudeti lahti hoida. Olukorrale keeras vindi peale ka see, et kohati vedas tehnika veidi alt.