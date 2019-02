Särav ja sädelev on armastuse värv!

Valentinipäev on kohe-kohe ukse taga ning just see on aeg, mil iseennast või oma kallimat säravate kingituste ja armastusega üle kuhjata. Kui ta armastab kõike, mis särab ja sädeleb, siis oled õiges kohas, sest Valentinipäeva puhul on luksuslikud Guessi ehted ja kellad lausa -20% soodsamad. Valikust leiad kosmiliselt kauneid käekette, kalekeesid, sõrmuseid, kellasid ning palju muud.