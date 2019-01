EKRE arvas 201 liiget erakonnast välja

Kehtivaks karistuseks loeb juhatus seda, kui inimene on kantud karistusregistrisse. Erakonna põhikirja järgi ei saa sellisel juhul liikmeks olla ning juhatus otsustas erandeid tegemata karistusregistris olevad inimesed välja arvata.

Lisaks arvas juhatus välja veel mitmed isikud, kellel on küll karistus kantud ja aja möödumisel registrist kustutatud, kuid kelle kuriteo raskuse tõttu ei pea juhatus neid inimesi sobivaiks EKRE liikmeteks. Nendeks olid narkokuritegude, naistevastase vägivalla eest karistatud isikud ja pedofiilid.

Juhatus otsustas, et väärtegude ehk tavatrahvidega karistatud inimesi välja ei arvata. Ligi 50 inimest, kes on kaugemas minevikus kriminaalkorras karistatud, kuid kes on tänaseks karistuse kandnud ning karistusregistrist kustutatud, vajavad lisakontrolli kohtuarhiividest.