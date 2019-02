«Mul on kõigest p****i, istun paar aastat rohkem, saan välja, otsin su üles ja tapan su ära. Vannun seda kõige nimel, mis mulle veel kallis on. See on lubadus!» Need on vägistamise ja röövimise eest Tartu vanglas kuueaastast karistust kandva Maivo Kärdi (34) hoiatused vangivalvurile.