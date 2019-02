Trump kinnitas otsust Süüria ja Afganistani "lõpututest" sõdadest väljuda

Trump viitas usutluses telekanali CBS saatele Afganistanis aastaid kestnud sõjas osalemise kõrgele hinnale veres ja rahas ning võttis sõna lahkumise poolt riigist, kus sepistati 11. septembri terrorirünnakute plaan.

«On aeg. Elame näeme, mis juhtub Talibaniga. Nad tahavad rahu, nad on väsinud, kõik on väsinud,» lausus Ühendriikide president.

USA ametnikud on pidanud Kataris Talibaniga kõnelusi Afganistani valitsuse ja islamiliikumise rahuläbirääkimiste raamistiku üle ja pretsedenditu dialoog on tekitanud lootuse 17 aastat kestnud sõja lõpetamisest.

Ühendriikidel on Afganistanis kahe eraldiseisva missiooni raames umbes 14 000 sõdurit ja Trump langetas Valge Maja kinnitamata andmetel detsembris otsuse väekontingenti suveks poole võrra vähendada.

«Me väljume nendest lõpututest sõdadest ja toome meie poisid koju tagasi,» lausus president. «See aga ei tähenda, et me ei jää oma luurega olukorda jälgima. Me jääme seda tähelepanelikult tegema.»

Presidendi sõnul jätab ta Afganistani USA luuretöötajad.

Süüriast rääkides ütles Trump, et riigis äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastast võitlust koordineerivad 2000 USA sõdurit lahkuvad "aja jooksul". Samas viitas ta vajadusele kaitsta Iisraeli ja "teisi asju, mis meil on".

Ühendriikide riigipea lubas peagi teatada 2014. aasta juunis välja kuulutatud IS-i territoriaalse kalifaadi «100-protsendisest tagasivõtmisest».

«Praegu oleme 99 protsendi juures ja varsti jõuame 100-ni,» lausus ta.

Samas lubas Trump, et Ühendriigid ei loobu sõjaväebaasidest Iraagis. «Me kulutasime terve varanduse selle erakordse baasi rajamiseks. Me võime selle sama hästi endale jätta. Üks põhjus, miks ma tahan seda säilitada, on see, et tahan hoida silma peal Iraanil, mis on tõeline probleem.»

USA presidendi sõnul asub kõnealune baas suurepärases kohas selleks, et «hoida silm peal rahutu Lähis-Ida erinevatel osadel».

«Me kavatseme olukorda jälgida ja tuvastada võimalikud probleemid. Kui keegi püüab tuumarelvi välja töötada, saame sellest teada enne, kui nad nad seda teevad,» ütles Trump.