Kuidas kõhutunne poliitikasse murdis

Poliitiline meeleolu on oluliselt muutunud, ja me ka tajume poliitilist välja teistmoodi kui varem, kõneles Viik. «Palju ärevust on õhus ja ma ei ole kindel, kas see põhineb reaalsetel asjaoludel või me kujutleme seda.»

Viigi sõnul on esile kerkinud poliitiline kogukond, kes eelistab kõhutundel põhinevaid otsuseid ekspertarvamusele ja peavoolupoliitikute aeglasele, igavale jutule. «See seltskond tahab poliitikat, mis kõnetaks emotsionaalselt – nii, et see tunduks kõhutunde pealt õige,» rääkis ta. «Veel 30-50 aastat taas oli demokraatia ideaal argumenteeriv. Nüüd on poliitiku ülesanne angažeerida inimest emotsionaalselt: öelda midagi niisugust, mis paneb midagi tundma.»

Viik märkis, et parempopulistlikud erakonnad – Eesti poliitikas EKRE – kasutavad sellist emotsionaalset poliitikategemise viisi rohkem kui teised parteid. Ent peavoolu poliitikud muutuvad samuti kiirelt aina populistlikumaks ning see on Viigi hinnangul isegi ohtlikum kui paremäärmuslike erakondade tekkimine.

Oma osa sellise poliitikategemise viisi kujunemises on nii ajakirjandusel kui ka sotsiaalmeedial: nende abiga on loodud olukord, kus teatud tüüpi poliitikategemisel on eelis, märkis Viik. Jutt käib poliitilise situatsiooni dramaatilisest kujutamisest, mis laseb «õige» ja «vale» võitlusel hästi paisata, see omakorda võimaldab tekitada tugeva meie-nemad-vastanduse.

«Poliitilist välja iseloomustab alati võitlus selle nimel, kes kelle nimel saab rääkida,» sõnas Viik. «Ja kõik tahaksid rääkida kõigi nimel või siis vähemalt kogu rahva nimel on. Küsimus on selles, kui usutav selline kogu rahva nimel esinemine on.»

Arutelu lähtus Tõnu Viigi kirjutisest «Poliitilised emotsioonid «tõejärgsetes ühiskondades».