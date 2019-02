Surmatud jääkaru Nordist ei saa topist

Tallinna loomaia direktor Tiit Maran ütles BNSile, et Nordist ei soovinud keegi topist teha ei Eestis ega ka Soomes.

«Seetõttu läks Nordi skelett maaülikooli võrdleva anatoomia muuseumisse,» ütles Maran.« Nahk on parkimisel. Selle edasine saatus on veel lahtine. Kindlasti läheb see aga loodushariduse edendamiseks,» rääkis ta.