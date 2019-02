Eerik Heldna: korruptsioonitõrje on Ukrainas täna elu ja surma küsimus

Kuidas te iseloomustate korruptsioonitasandeid Ukrainas?

Ukraina ühiskonna suurim probleem on see, et nad on harjunud korruptsiooniga elama alates olmetasandist kuni poliitiliste tippringkondadeni välja. Olmetasandi korruptsiooni puhul on nad hakanud otsima endale õigustust, et muul viisil ei saagi elada – ei saa last kooli ja ülikoolist diplomit ja nii edasi. Minu jaoks on üks kõige kentsakam näide jääb mitme aasta taha, mil ühe sõjakooli õppejõudu noomiti selle eest, et ta kukutas eksamil läbi mitte kõige paremini hakkama saanud tulevase ohvitseri. Selle peale öeldi õppejõule, et «mis sa nalja teed, see on meie tulevane kiitusega lõpetaja». See näitab, et ühiskond on nendest probleemidest läbi imbunud.

Julgeolekutasandil on probleemiks see, kui poliitilisi otsuseid saab osta või vähemalt väga selgelt suunata. Ukrainas on kriminaalne korruptsioon käsikäes julgeolekut ohustava korruptsiooniga, kus ei ole täpselt aru saada, kes tellib muusika.

Viimaste aastate jooksul on siiski kogu Ukraina ühiskond väga selgelt aru saanud, et korruptsiooniga tegelemine on elu ja surma küsimus. Nad on aru saanud, et kui nüüd ei hakata sellega tegelema, siis võib olmetasandi ja poliitilise tasandi korruptsioon selle riigi ära tappa. Sõda Venemaaga koos erinevate korruptsiooninähtustega on pannud ühiskonna mõtlema: kas nüüd või mitte kunagi.

Ei kõla just kõige optimistlikumalt.

Ukrainas on võrreldes mitme teise üleminekuühiskonnaga palju parem see, et seal on alati olnud vaba ajakirjandus. Probleeme ei ole alla surutud. Ukrainas ei ole nii, et tuleb ainult üks sõnum, sealne ajakirjandus julgeb neid probleeme kajastada küll. Võrreldes näiteks Venemaaga puudub Ukrainas infomonopol. Venemaal jõuavad avalikkuse ette need korruptsiooniskandaalid, mille uurimine on võimuladvikule vajalik.

Ma olen Ukraina osas väga optimistlik. Eestis võttis see aega aastatel 1991-2000, mil me võisime öelda, et nüüd on Eesti korruptsioonitasemest rääkides enam-vähem rahuldav riik. Nad peavad aru saama, et Ukrainas tuleb see aeg korrutada vähemalt kahega. See on ühe inimpõlvkonna küsimus, kuna see jama on kestnud kordades kauem.

Olen ise Ida-Ukrainas kokku puutunud korruptsiooniga piiril. See on ju otsene julgeolekurisk?

Korruptsioon piiril on väga tõsine julgeolekuküsimus ja näiteks ameeriklased on liigitanud piiriga seotud korruptsioonijuhtumid FBI ühe prioriteedi hulka. Ameeriklased ütlevad, et sellest sõltub, kui hästi on nende piir kaitstud terroristide vastu. Kui täna laseb tolliametnik läbi kilo marihuaanat, siis homme läheb sellesse lennukisse pomm.