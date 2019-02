Türgi: USA liitlased Süürias tarnivad Assadile naftat

Assadi valitsuse ja SDF-i koostöö põhineb nafta tarnimisele toorainerikkast piirkonnast, mis on mässuliste kontrolli all.

Kohalike allikate sõnul on SDF-i fraktsioon Rahvakaitse üksused (YPG) saavutanud Damaskusega uue kokkuleppe, mille kohaselt ehitatakse nafta kiiremaks transpordiks uued torujuhtmed valitsuse kontrolli all olevasse riigi idaosa linna Deir Ezzori.

Artiklis märgitakse, et naftatarned on pea igapäevased ning nendega varustatakse ettevõtet Qatarji Group, mis on eelmise aasta septembrist alates USA sanktsioonide nimekirjas, süüdistatuna valitsusvägede ja Islamiriigi vaheliste naftatehingute vahendamises.

SDF-i kontrolli all olevad alad Süüria põhja- ja idaosas on riigi naftarikkaimad. Enne kodusõja puhkemist oli riigi naftatoodang kuni 350 000 barrelit päevas, nüüdseks on see kuivanud 25 000 barrelile päevas.