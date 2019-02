Guaidó hoiatas Venezuela sõjaväge humanitaarabi blokeerimise eest

Rahvusvaheline abi on kujunenud keskseks president Nicolás Maduro võimuvõitluses, kus sõjaväel on otsustav roll.

Ühendriikide saadetud ravimid ja toit on juba kolm päeva blokeeritud Colombia piirilinnas Cúcutas pärast seda, kui Venezuela sõjavägi sulges kaht riiki ühendava silla.

"On olemas selle eest vastutavad isikud ja režiim peab seda teadma," ütles Guaidó, olles koos oma naise ja 20-kuise lapsega osalenud pühapäevasel missal. "See on inimsusvastane kuritegu, relvajõudude mehed."