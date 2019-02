USA hooldekodus mädanes surnuks hooletusse jäetud patsient

Peaprokurör Dave Yost ütles, et süüdistus on esitatud kokku seitsmele inimesele, kes töötasid 2017. aastal hooldekodus Whetstone Gardens and Care Center. Neile on esitatud kokku 34 süüdistust, mille hulgas on patsiendi hooletusse jätmine ja tema surma põhjustamine.