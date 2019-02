Fotod ja video: mõrvarist ja sarivägistajast võib saada Eesti 41. eluaegne vang

Nurme kaitsja vandeadvokaat Aivar Ennoki sõnul kaevatakse otsus tõenäoliselt edasi Tallinna ringkonnakohtusse. «Vestlesin koheselt peale otsuse kuulutamist lühidalt oma kliendiga, kes väitis, et ta tahab otsuse edasi kaevata,» selgitas Ennok Postimehele. Kaitsja on seega veendunud, et antud juhul tähendab see seda, et süüdimõistetu tahab otsuse edasi kaevata sõltumata konkreetsetest motiividest. «Kaebuse aluseks on tema poolt väidetav süüdimatus (kuritegude toime panemine maatriksi mõju all) ja kindlasti ka karistuse raskus,» lisas Ennok.