Saksamaa väljastas kümnete ISi võitlejate kohta vahistamisorderid

Võimud on väljastanud vahistamisorderi juba 18 täisealisele Saksamaa kodanikule, keda hoitakse Süürias, Iraagis, Türgis ja Kreekas. Kokku ootab kohtu ette toomist 63 kinnipeetut.

Saksa valitsuse kõneisik Steffen Seibert lausus eile, et Saksamaa peab uurima kinnipeetavate vastuvõtmise ohutegureid ja seaduslikke võimalusi nende üle kohut mõista.

Saksamaa siseministeeriumi sõnul on ISi ridades võidelnud Saksamaa kodanikel fundamentaalne õigus kodumaale naasta, kuid välisminister Heiko Maas märkis, et see protsess saab olema keeruline.