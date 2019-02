Norra süüdistab Venemaad õppuste ajal GPS-signaali segamises

Iga-aastases riskihinnangute raportis märkisid Norra luureteenistused, et 2017. aastast alates on esinenud korduvaid juhtumeid, kus Vene-Norra piiri lähedastel aladel on GPS-signaalid blokeeritud.

Signaali segamine on sageli langenud kokku sõjaliste õppustega Norra pinnal, näiteks eelmisel sügisel toimunud NATO õppustega Trident Juncture ja jaanuaris Briti lahingukopterite paigutamisega Norra põhjaosas peetud harjutustele.

«See ei ole Norra ja liitlaste õppustele uus väljakutse,» lausus luureüksuse juhataja Morten Haga Lunde. «Signaalide segamine on muuhulgas rahuajal ohuks ka tsiviillennundusele, politseile ja tervishoiuga seotud operatsioonidele.»

Norra on mitmel korral küsimuse Vene võimudega tõstatanud ning teeb teiste Põhjamaadega koostööd, et koguda juhtumite osas nii palju informatsiooni, kui võimalik, teatas kaisteminister Frank Bakke-Jensen.

«Tähtis on selgelt öelda, et see ei ole aktsepteeritav,» sõnas Bakke-Jensen telekanalile TV2 Nyhetskanalen.