Politsei päästis väikelapsega sohu eksinud perekonna

Haapsalu politseijaoskonna välijuht Ivar Läll selgitas, et seltskond oli eile pärastlõunal hakanud üle soo liikuma Üsse kandist Taebla poole, kuid mõne aja pärast ära eksinud. «Häirekeskusesse helistanud naise sõnul otsustasid nad eile päeval, kui oli veel valge, liikuda oma kodu lähedalt Üsse kandist üle soo Taebla poole. Naise sõnul tundis ta seda kanti ja selle ümber asuvat metsa hästi ning nad arvasid, et soo peal olev paks lumi kannab neid kindlalt,» rääkis Läll.

Eksinuid asusid positsioneerimisest saadud info põhjal otsima viis patrullpolitseinikku, kes said alale lähenedes veel inimestega telefoni teel ühendust. Veidi vähem kui tund pärast häirekeskusesse helistamist olid inimesed leitud. «Õnneks oli nendega kõik korras, kuigi jalad olid neil märjad ja külmunud. Ühel neist olid saapad nii sügavale sohu kinni jäänud, et neid ta enam kätte ei saanudki,» kirjeldas Läll. Kohale kutsutud kiirabi vaatas igaks juhuks üle 20-aastase naise ja tema kolmeaastase lapse, misjärel politsei viis pere koju tagasi.

Välijuhi sõnul oli kindlasti hea, et eksinud andsid endist häirekeskusele kohe teada. «Enne loodusesse minekut tasub selleks valmistuda teadlikult ja arvestada võimalusega, et peate sinna mingil põhjusel kauemaks jääma. Paraku näitab elu, et ka oma tuttavasse kodulähedasse metsatukka võib halbade asjaolude kokkulangemisel ära eksida. Seepärast tasubki eelnevalt hinnata erinevaid aspekte: kas olen riietunud vastavalt ilmaoludele, kas mul on kaasas laetud telefon, kaasas vahendid enda märgatavaks-kuuldavaks tegemiseks ning kas olen planeerinud oma käigu selliselt, et jõuaksin enne pimeda saabumist turvaliselt tagasi koju,» pani piirkonna välijuht inimestele südamele.