Venemaa välisministeeriumi arusaam Eesti riigigümnaasiumist: ebalojaalsed koolijuhid vallandatakse

Maria Zakharova välisministeeriumi infotunnis luges ette terve tunni, mida on ministeerium nädala jooksul arutanud ning millised on nende seisukohad. Ja siis jätkas terve tunni ajakirjanike küsimustele vastamisega.

«Eestis on viimasel ajal suurt kõlapinda saanud venekeelne haridus, mille kohta on meile palju küsimusi tulnud ning millele me oleme juba eelnevalt vastanud,» ütles Zakharova ja jätkas, et pärast edukalt läbiviidud venekeelse kõrgharidusliku õppe likvideerimist tõuseb aina rohkem pinnale see, et Eesti riik valmistub täielikult ette eestikeelseks keskhariduseks.

«See on peidetud idee taha nagu «Ühtne kool,» siin pidas ministeeriumi pressiesindaja silmas tegelikult riigigümnaasiumi ja seletas lahti, et seal hakkavad koos õppima nii vene ja eesti lapsed, kuid koolitöö on ainult eesti keeles. Zakharova ütles, et Eesti meedias jagatakse ühtse süsteemi õppe kampaaniat kui kasulikku, vajalikku ja optimaalset lahendust.

Pressiesindaja sõnul viiakse kohalikul tasandil läbi muudatusi. «Ebalojaalsed koolijuhid - nad vallandatakse,» lausus Zakharova ja tõi konkreetse näite: «Kohtla-Järve riigigümnaasium.» Vene välisministeeriumi kommunikatsiooni osakonna direktor lisas ajakirjanikele, et venekeelse kogukonna suurust saavad nad ise välja uurida.

Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumis tekitab kõige suuremat hämmingut Eesti poliitikute jutt, kus nad räägivad, et need muudatused tehakse vene õpilaste kasuks ja isegi laste ja vanemate soovil. «Näha on, et need plaanid ei ühti venekeelse kogukonna huvidega,» kommenteeris Zakharova.

Zakharova märkis ära, et see on riigisisene küsimus, kuidas edendada riigi haridust. «Ent siin on üks aga. On rahvusvahelised kohustused nagu Euroopa Liidus ja OSCEs, mis otseselt reguleerivad riigi kohustusi inimeste ees,» lausus Zakharova ja kiirelt täiendas: «Rahvusvähemuste ees, kes kasutavad keelt, mis oli kunagi riigi territooriumil kasutusel.»