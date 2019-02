Reinsalu andis riigikogule põhiseaduse asjatundjate soovitused

Aruandes on ülevaade võimalikest tulevastest kaalumist väärivatest riigiõiguslikest täiendustest Eesti põhiseaduses.

«Ettepanekute mõte on anda saja-aastases Eesti Vabariigis riigiõiguslik kaugvaade selleks, et osundada probleemidele ja arengutele, millega Eesti tulevikus silmitsi seisab,» ütles Urmas Reinsalu.

«Näiteks, et Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted peavad jääma muutumatuks ning inimestel on vaja uusi põhiõigusi ja nende kaitset. Samuti, et riigikaitse korraldus peab põhiseaduses olema tõhusam,» ütles Reinsalu.