Keskerakond ei toetanud riigikogus Venemaale sanktsioonide nõudmist

Mitte hääletajate seas oli 25-liikmelisest Keskerakonna fraktsioonist puudujaid 24 ja ainult Mihhail Stalnuhhin andis vastuhääle. Kokku oli kohal 59 riigikogu liiget.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Enne Eesmaa sõnul toetab fraktsioon Euroopa Liidu ühist välispoliitikat. Eesmaa tõi välja, et sel esmaspäeval kohtusid Euroopa Liidu välisministrid Brüsselis, kus arutasid Ukraina halvenevat julgeolekuolukorda ning seda, kuidas Ukrainat veelgi enam toetada. «Seejuures lepiti kokku, et kehtestatakse sanktsioonid neile, kes on Kertši väinas toimunu eest vastutavad,» sõnas Eesmaa.

Ta lisas, et NATO ja Euroopa Liidu liikmesriigina reageerime koos oma liitlastega ning seda välispoliitilist joont pole põhjust muuta. «Vabariigi Valitsus ja Eesti välisminister tegutsevad igapäevaselt erinevate välispoliitiliste küsimustega väga põhjalikult ja koostöös meie liitlastega. Usaldame kaalutletud ja põhjalikku suhtumist välisküsimustesse ning toetame Euroopa Liidu ühist välispoliitikat,» rõhutas Eesmaa.

Keskerakonna juhatuse liige lausus, et valimiste-eelne aeg on loonud olukorra, kus valimiskampaania on muutumas olulisemaks kui tasakaalukus, ettenägelikus, aga ka tõde.

Vabaerakond esitas otsuse eelnõu, mis kehtestaks sissesõidukeelu kahele riigiduuma liikmele ning kahele kõrgele FSB ametnikule. «Need on inimesed, kes on Kertši väinal Ukraina aluste vastu suunatud agressiooni soodustanud ja aktiivselt õigustanud,» rõhutas Herkel varem. «Nende viibimine Eesti Vabariigi või Schengeni konventsiooni riikide pinnal ohustab riikide julgeolekut ega ole soovitatav.»

«Pärast Krimmi okupeerimist ja separatistlike nukurežiimide kehtestamist Ida-Ukrainas on selge, et igale agressioonile tuleb vastata konkreetselt ja mõjusalt, vastasel juhul agressioon kordub ja laieneb,» on eelnõu seletuskirjas.