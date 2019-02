Lavrov hoiatas USAd sõjalise sekkumise eest Venezuelas

«Me arvestame sellega, et võidab terve mõistus. Läbirääkimistelaual on ettepanek, nõndanimetatud Montevideo mehhanismi raames esitatud ettepanek ja me loodame, et opositsioonijuht Juan Guaidó ikkagi vastab algatustele, mis teevad ettepaneku kõiki Venezuela poliitilisi jõude kaasavateks läbirääkimisteks,» ütles ta Moskvas pressikonverentsil.

Lavrov märkis, et poliitilises võitluses ei saavuta edu, provotseerides kellegi otsese või humanitaaroperatsiooni raames sekkumise ja see ei too oodatud tulemust. «Tulemuse võib saavutada vaid kaasavate läbirääkimistega, kompromissi, kokkuleppe teel. Vaid siis on see stabiilne ja igasugune jõu kasutamine muudab mure vaid sügavamaks. Loodetavasti nad mõistavad seda,» lausus minister.