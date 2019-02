Porošenko: Venemaa valmistub sõjaliseks rünnakuks Ukraina vastu

«Sõjalised eksperdid ütleksid otse välja, et väegrupeering Vene piiril Ukrainaga on rünnakuks mõeldud löögirühm. Sellel pole midagi pistmist kaitsega. See on mõeldud sõjaliseks rünnakuks. Just selleks valmistub Kreml,» lausus Porošenko ÜRO Peaassamblee debatil Ukraina ajutiselt okupeeritud territooriumide üle.

Ukraina presidendi sõnul on seetõttu vajalik olukorra jälgimine piiril Venemaaga.

«Ebaseaduslike relvagrupeeringute liikmete üldarv on praegu 35 000 mässulist koos 2100 Vene regulaarvägede sõduriga. Vene-Ukraina piiril oleva Vene väekontingendi suurus on 87 000 sõdurit,» ütles Porošenko.

Ta lisas, et Vene vägedel ja separatistidel on Donbassis 496 tanki, mida on rohkem kui Saksa, Prantsusmaa, Hispaania või Itaalia relvajõududel.

«Ukraina on see, kes ohjeldab seda Vene väge, millel on ka 938 soomustatud lahingumasinat, 128 mitmelasulist raketiheitjat ja 776 suurtükisüsteemi,» ütles Ukraina riigipea.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vaatlejad tuvastasid 2018. aastal mitu korda sõjatehnikakonvoide liikumist üle Ukraina-Vene piirilõigu, mis on Kiievi kontrolli alt väljas, sõnas ta.