Pildid: riigikogu esimees sai kätte 2018. aasta parima seaduse auhinna

Konkursi žürii leidis, et halvim seadus peegeldab ohtlikku arengut. «Riik võtab enesele järjest suurema rolli meie igapäevaelu korraldamisel. Põhiseadusest tuleneb nõue, et igaühel on õigus tegutseda vabalt, ja selle õiguse piiramiseks peavad olema väga kaalukad põhjused. Seaduste tegemise loogika on aga äraspidine – põhiõigused on riigipoolne kingitus, mille riik võib igal ajal tagasi võtta,» põhjendasid konkursi eestvedajad oma valikut.

«See oli viimane võistlus parima ja halvima seaduse väljaselgitamiseks. See ei tähenda, et Eesti õiguskultuur on muutunud täiuslikuks või et häid seadusi ei ole võimalik enam leida. Võistlus sündis Teenusmajanduse Koja algatusel, et hea õigusloome tava tutvustada ja seaduste loomisel ja oma õiguste kaitsel rakendada. See eesmärk on saavutatud. Loodetavasti annavad valijad edaspidi valimiskasti juures hinnangu ka sellele, milline erakond hea õigusloome tava järgib. Seniks aga naeratagem, sest peale valimisi võib olla veel hullem,» ütles Jõks.