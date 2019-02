Trump kinnitas Kaljulaidile saadetud kirjas, et USA jääb alatiseks Eesti liitlaseks ja sõbraks

«Palun võtke ameerika rahva nimel vastu minu parimad soovid ja südamlikud õnnitlused Eesti iseseisvuse 101. aastapäeval 24. veebruaril. Ameerika Ühendriigid on seisnud Eesti inimeste kõrval alates sellest, kui kaks rahvast sõlmisid 1922. aastal diplomaatilised suhted ning me ei tunnistanud kunagi Eesti vägivaldset inkorporeerimist Nõukogude Liidu. Meie liit on tugev ja me täname teid Eesti juhtiva rolli eest transatlantiliste sidemete hoidmisel ja kaitsmisel,» kirjutas Donald Trump.