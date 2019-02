Briti opositsiooniparteist lahkus protestiks juba üheksas parlamendiliige

Esmaspäeval lahkus opositsiooniliste leiboristide ridadest seitse parlamendisaadikut, see on suurim lahkulöömine Briti poliitikas pärast 1981. aastat.

Täna lahkumisest teatanud Ian Austin põhjendas otsust õõvastusega solvangute ja kannatuste pärast, mida Jeremy Corbyn ja Tööpartei on juudi rahvale põhjustanud ning ütles, et tunneb opositsioonijuhi käitumise pärast häbi.

«See on kohutav, et ekstremismi-, antisemitismi- ja sallimatuse kultuur sunnib lahkuma head parlamendiliikmed ja viisakad inimesed, kes on pühendanud oma elu peavoolupoliitikale,» ütles Austin oma valimisringkonna ajalehele Express & Star.