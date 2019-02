Saksa presidendi õnnitlus Iraanile tekitas kodumaal kriitikatormi

Ajalehe Bild andmeil kinnitas Steinmeier 11. veebruaril, täpselt islamirevolutsiooni aastapäeval saadetud telegrammis lisaks südamlikele õnnesoovidele ka, et Saksamaa teeb endast kõik oleneva, et lääneriigid säilitaks Iraani tuumaleppe.

Steinmeieri õnnesoov Iraanile on põhjustanud Saksamaal aga ulatusliku kriitikatormi. Sotsiaalmeedias on paljud tavalised sakslased väljendanud oma vastuseisu presidendi käitumisele märksõnaga «Mitte minu nimel».

Pahandanud on need, kes leiavad, et Saksa riigipea samm sülitab Iraani režiimi ohvrite pihta, aga häält on tõstnud ka paljud need, kes on olnud sunnitud põgenema Iraani islamirežiimi eest.